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Игорь Семшов: ЦСКА более сбалансирован и стабилен, чем «Спартак»

Игорь Семшов: ЦСКА более сбалансирован и стабилен, чем «Спартак»
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем противостоянии ЦСКА со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА чуть более сбалансирован, чем «Спартак». Красно-белых бросает то в жар, то в холод. ЦСКА не победил «Факел», но до этого была хорошая игра с махачкалинским «Динамо». Армейцы выглядят более стабильно. Однако в дерби может произойти что угодно. Надеюсь, для болельщиков будет интересная игра с забитыми мячами. Победит тот, кто допустит меньше ошибок», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча команд состоится 2 ноября, на «ВЭБ Арене» в Москве в рамках 14-го тура РПЛ. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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