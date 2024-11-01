Игорь Семшов: ЦСКА более сбалансирован и стабилен, чем «Спартак»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем противостоянии ЦСКА со «Спартаком».

«ЦСКА чуть более сбалансирован, чем «Спартак». Красно-белых бросает то в жар, то в холод. ЦСКА не победил «Факел», но до этого была хорошая игра с махачкалинским «Динамо». Армейцы выглядят более стабильно. Однако в дерби может произойти что угодно. Надеюсь, для болельщиков будет интересная игра с забитыми мячами. Победит тот, кто допустит меньше ошибок», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча команд состоится 2 ноября, на «ВЭБ Арене» в Москве в рамках 14-го тура РПЛ. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.