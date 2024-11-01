Сигурдссон: кризис «Ростова»? Надо играть так, будто это финал Лиги чемпионов

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон высказался о кризисе в игре команды Валерия Карпина.

«Как «Ростову» выйти из кризиса? Я думаю, единственное, что они могут сделать сейчас, — это перестать думать о том, что произошло в предыдущих играх, и играть в футбол так, будто это финал Лиги чемпионов. Бегать, сражаться, защищать свои ворота с сердцем и гордостью и надеяться забить хотя бы один гол и одержать победу. Тяжело, когда команда теряет уверенность. Кажется, что всё сложнее, чем обычно. Но им нужно забыть прошлое и сосредоточиться на сегодняшнем дне», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

Напомни, сегодня, 1 ноября, «Ростов» сыграет с «Динамо» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск. По состоянию на сегодняшний день московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 26 очков по результатам 13 игр. «Ростов» располагается на девятой строчке. У команды Валерия Карпина 13 очков. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка).