Романцев высказался о кричалке «Зенит» — позор российского футбола»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об оскорбительных кричалках фанатов в адрес того или иного клуба. В частности он ответил на вопрос о кричалке «Зенит» — позор российского футбола». Романцев поддержал позицию президента РПЛ Александра Алаева: чем меньше обращать внимание на такие кричалки, тем меньше их будут скандировать. Ранее «Спартак» был оштрафован за данную кричалку в исполнении своих фанатов.

— В этом сезоне бурно обсуждается кричалка «Зенит» — позор российского футбола». Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что относится к ней спокойно: «Не ругаются матом — и слава богу». А вот защитник Юрий Горшков убеждён, что «всё идёт от зависти» к питерцам. Кто прав?

— Вопрос с подвохом! Думаю, что это тот самый вариант, когда все правы и неправы одновременно. Но раз президент РПЛ выделил отсутствие в этой кричалке мата, значит, в ней нет ничего обидного для «Зенита». Сильным во все времена завидовали! Кстати, что касается нецензурной лексики, то здесь вопрос спорный. У нас и по ТВ, и в кино можно такие словечки услышать, что вздрагиваешь! Да и на поле в выражениях не стесняются.

Прав Алаев, сказав, что чем меньше мы станем обращать внимания на подобные глупости, тем меньше ахинеи будет нестись с трибун, — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».