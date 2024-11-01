Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пьянич: моя карьера — это то, чем я горжусь!

Пьянич: моя карьера — это то, чем я горжусь!
Комментарии

Новичок ЦСКА Миралем Пьянич высказался о своей карьере. Он заявил, что гордится своим футбольным путём. Босниец считает, что может благодаря опыту привнести в армейскую команду что-то новое. До переезда в ОАЭ и Россию Пьянич успел поиграть за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и «Лион».

«У меня было много классных моментов. Например, когда я играл в Лиге чемпионов, выступал за сильнейшие клубы мира. Моя карьера — это то, чем я горжусь. У меня есть определённый опыт, и я могу привнести новое. У нас молодая, но хорошая команда. И я уверен, что вместе мы сможем провести успешный сезон», — приводит слова Миралема Пьянича официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, Пьянич перешёл в ЦСКА в сентябре на правах свободного агента.

Материалы по теме
Пьянич — о переезде в Россию: убеждён, что сделал правильный выбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android