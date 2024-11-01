Пьянич: моя карьера — это то, чем я горжусь!

Новичок ЦСКА Миралем Пьянич высказался о своей карьере. Он заявил, что гордится своим футбольным путём. Босниец считает, что может благодаря опыту привнести в армейскую команду что-то новое. До переезда в ОАЭ и Россию Пьянич успел поиграть за «Барселону», «Ювентус», «Рому» и «Лион».

«У меня было много классных моментов. Например, когда я играл в Лиге чемпионов, выступал за сильнейшие клубы мира. Моя карьера — это то, чем я горжусь. У меня есть определённый опыт, и я могу привнести новое. У нас молодая, но хорошая команда. И я уверен, что вместе мы сможем провести успешный сезон», — приводит слова Миралема Пьянича официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, Пьянич перешёл в ЦСКА в сентябре на правах свободного агента.