Менеджер сборной Сирии: матч с Россией — один из самых важных за последнее десятилетие
Менеджер сборной Сирии Эмад Аламири прокомментировал предстоящий товарищеский матч с национальной командой России.
«Нас ждет матч с такой великой футбольной командой, как сборная России. Это будет одна из самых важных игр за последнее десятилетие, хотя это и товарищеская игра.
Наша национальная команда всё ещё формируется под руководством испанского тренера Хосе Ланы. Это будет всего лишь его пятая игра с Сирией, но в этом матче будут задействованы лучшие профессиональные игроки из Европы, Южной Америки и Азии», — сказал Эмад Аламири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Материалы по теме
Комментарии