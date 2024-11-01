Менеджер сборной Сирии: матч с Россией — один из самых важных за последнее десятилетие

Менеджер сборной Сирии Эмад Аламири прокомментировал предстоящий товарищеский матч с национальной командой России.

«Нас ждет матч с такой великой футбольной командой, как сборная России. Это будет одна из самых важных игр за последнее десятилетие, хотя это и товарищеская игра.

Наша национальная команда всё ещё формируется под руководством испанского тренера Хосе Ланы. Это будет всего лишь его пятая игра с Сирией, но в этом матче будут задействованы лучшие профессиональные игроки из Европы, Южной Америки и Азии», — сказал Эмад Аламири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.