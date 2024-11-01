Артета — об урагане в Испании: то, что произошло, просто ужасно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об урагане, который обрушился на Испанию на этой неделе.

«Прежде чем мы начнём говорить о футболе, я хотел бы высказаться об ужасной катастрофе, которая в данный момент происходит в моей стране. Я хочу выразить нашу полную поддержку и наше сочувствие всем, кто пострадал, — всем семьям и отдельным людям. Очевидно, что вся страна объединяется, чтобы попытаться найти наилучшее возможное решение в этот трудный момент. Я просто хочу выразить свою полную поддержку и попросить всех, кто может, сделать то же самое, потому что произошедшее ужасает», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».