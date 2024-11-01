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«С Брунеем точно поможет!» Романцев отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса

«С Брунеем точно поможет!» Романцев отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса
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Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев отреагировал на натурализацию капитана «Зенита» Дугласа Сантоса. Бразилец получил паспорт РФ. Теперь он сможет выступать за сборную России и не будет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. Романцев пошутил, что помощь Дугласа Сантоса может понадобиться России в матче с Брунеем.

— Семак уже заявил, что Дуглас Сантос наверняка поможет сборной России. А что думаете вы?
— Не сомневаюсь, что во встрече с Брунеем он точно поможет (смеётся). А если серьёзно, то это вопрос к Валерию Карпину, — приводит слова Олега Романцева интернет-портал «Спорт-экспресс».

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