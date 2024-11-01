Гранат: у «Ростова» в матче с «Динамо» есть шанс прервать безвыигрышную серию

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал предстоящий матч экс-сокомандников с «Ростовом».

«Динамо» и «Ростов» много забивают и много пропускают, поэтому в таком матче мы увидим много мячей. Но я жду победы от «Динамо». У «Ростова» есть шанс прервать безвыигрышную серию, ведь во главе команды очень опытный специалист, который всегда готовится к сопернику. Конечно, после неудачного результата в предстоящей встрече могут начаться разговоры об отставке Карпина. Уже после прошлой игры он говорил об этом», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.