Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: у «Ростова» в матче с «Динамо» есть шанс прервать безвыигрышную серию

Гранат: у «Ростова» в матче с «Динамо» есть шанс прервать безвыигрышную серию
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал предстоящий матч экс-сокомандников с «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» и «Ростов» много забивают и много пропускают, поэтому в таком матче мы увидим много мячей. Но я жду победы от «Динамо». У «Ростова» есть шанс прервать безвыигрышную серию, ведь во главе команды очень опытный специалист, который всегда готовится к сопернику. Конечно, после неудачного результата в предстоящей встрече могут начаться разговоры об отставке Карпина. Уже после прошлой игры он говорил об этом», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Динамо» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android