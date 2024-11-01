Лукас Вера: получаю удовольствие от игры с Заболотным

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался об игре форварда подмосковной команды Антона Заболотного.

«В нашем последнем матче с «Динамо» как-то немного сбилась система, что Заболотный ассистировал на меня, хотя должно быть наоборот (смеётся). Но Антон действительно очень сильный нападающий, по меркам российского чемпионата. Я получаю удовольствие от игры вместе с ним», — приводит слова Веры Legalbet.

Заболотный присоединился к «Химкам» прошлым летом. Российский нападающий подписал контракт до 2026 года. В нынешнем сезоне Заболотный провёл 15 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.