Тетрадзе: у «Динамо» проблемы в обороне — команда держится за счёт игры в атаке

Бывший футболист Омари Тетрадзе высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом». Игра состоится сегодня, 2 ноября.

«Ростов» в этом сезоне выступает невыразительно и нестабильно, ведь мало забивает и много пропускает. Вроде это боевая команда, но, к сожалению, этого мало для достижения результата. «Динамо» же, несмотря на большое количество пропущенных голов, всё равно набирает свои очки и много забивает. У динамовцев есть проблемы в обороне, но команда держится за счёт игры в атаке. Думаю, в предстоящем матче у «Ростова» будет совершенно другой настрой, ведь играют в Москве. Поэтому не сказал бы, что «Динамо» является фаворитом.

У «Ростова» сейчас есть какой-то спад, но команда всё равно преобразилась при Карпине. Даже в прошлом году у клуба был спад. Тяжело сказать, возможна ли отставка Карпина, однако в РПЛ всё может быть. Но я бы не торопился бы с этим решением», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.