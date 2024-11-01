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Тетрадзе: у «Динамо» проблемы в обороне — команда держится за счёт игры в атаке

Тетрадзе: у «Динамо» проблемы в обороне — команда держится за счёт игры в атаке
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Бывший футболист Омари Тетрадзе высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом». Игра состоится сегодня, 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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П1
X
П2

«Ростов» в этом сезоне выступает невыразительно и нестабильно, ведь мало забивает и много пропускает. Вроде это боевая команда, но, к сожалению, этого мало для достижения результата. «Динамо» же, несмотря на большое количество пропущенных голов, всё равно набирает свои очки и много забивает. У динамовцев есть проблемы в обороне, но команда держится за счёт игры в атаке. Думаю, в предстоящем матче у «Ростова» будет совершенно другой настрой, ведь играют в Москве. Поэтому не сказал бы, что «Динамо» является фаворитом.

У «Ростова» сейчас есть какой-то спад, но команда всё равно преобразилась при Карпине. Даже в прошлом году у клуба был спад. Тяжело сказать, возможна ли отставка Карпина, однако в РПЛ всё может быть. Но я бы не торопился бы с этим решением», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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