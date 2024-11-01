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Результаты жеребьёвки 1/4 финала плей-офф Пути регионов Кубка России

Результаты жеребьёвки 1/4 финала плей-офф Пути регионов Кубка России
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Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России.

Итоги жеребьёвки:

«Сочи» – «Динамо» (Махачкала);
«Шинник» (Ярославль) – «Акрон» (Тольятти);
«Урал» (Екатеринбург) – «Химки»;
«Тюмень» – «Краснодар».

Матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдут 26–28 ноября. Команды, одержавшие победу во встречах первого этапа 1/4 финала плей-офф нижней сетки, выйдут во второй этап. Там они встретятся с клубами, проигравшими в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», победивший в Суперфинале сезона-2023/2024 «Балтику».

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