Результаты жеребьёвки 1/4 финала плей-офф Пути регионов Кубка России

Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России.

Итоги жеребьёвки:

«Сочи» – «Динамо» (Махачкала);

«Шинник» (Ярославль) – «Акрон» (Тольятти);

«Урал» (Екатеринбург) – «Химки»;

«Тюмень» – «Краснодар».

Матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдут 26–28 ноября. Команды, одержавшие победу во встречах первого этапа 1/4 финала плей-офф нижней сетки, выйдут во второй этап. Там они встретятся с клубами, проигравшими в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», победивший в Суперфинале сезона-2023/2024 «Балтику».