Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в октябре

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой признан лучшим игроком сине-бело-голубых в октябре, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В октябре Андрей Мостовой принял участие в пяти матчах «Зенита», в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Всего в текущем сезоне 26-летний нападающий сыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.