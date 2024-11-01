Менеджер сборной Сирии: нам нелегко играть в Европе, матч с Россией — хороший шанс для нас

Менеджер сборной Сирии Эмад Аламири высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоится 19 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19:30 мск.

«Это первый матч с Россией. Хотя мы играли с СССР в Дамаске в 1989 году и уступили 0:2. Из-за обстоятельств в Сирии нам нелегко играть в Европе или против сильных европейских команд, так что это будет хороший шанс провести такую игру», — сказал Эмад Аламири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Помимо Сирии, подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Брунея. Этот матч пройдёт в Краснодаре 15 ноября.