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Менеджер сборной Сирии: нам нелегко играть в Европе, матч с Россией — хороший шанс для нас

Менеджер сборной Сирии: нам нелегко играть в Европе, матч с Россией — хороший шанс для нас
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Менеджер сборной Сирии Эмад Аламири высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоится 19 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19:30 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это первый матч с Россией. Хотя мы играли с СССР в Дамаске в 1989 году и уступили 0:2. Из-за обстоятельств в Сирии нам нелегко играть в Европе или против сильных европейских команд, так что это будет хороший шанс провести такую игру», — сказал Эмад Аламири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Помимо Сирии, подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Брунея. Этот матч пройдёт в Краснодаре 15 ноября.

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