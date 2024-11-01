Тошич: в Сербии будет большой интерес к противостоянию Николича и Станковича в дерби

Бывший вингер ЦСКА Зоран Тошич высказался об интересе в Сербии к предстоящему матчу армейцев со «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ. Встреча состоится в субботу, 2 ноября.

«В дерби будут противостоять друг другу два серба. В Сербии большой интерес к этому матчу. Станкович был легендой «Црвены Звезды», а Николич — «Партизана», в Сербии всем интересно на это посмотреть. Мне кажется, им самим будет принципиально выиграть друг у друга.

Матчи ЦСКА — «Спартак» и «Партизан» — «Црвена» похожи. Для меня оба дерби одинаково важны. Я играл в «Партизане», с детства болел за него, дерби с «Црвеной» принципиально. Потом ЦСКА стал для меня родным клубом, поэтому со «Спартаком» я чувствовал то же самое, что и в матче с «Црвеной Звездой». Может быть, другие футболисты это не чувствовали, но для меня игра со «Спартаком» была самой-самой важной, которую ждёшь весь сезон.

Что касается болельщиков, то эти матчи тоже похожи. Но сейчас есть Fan ID, поэтому столько же болельщиков не придёт. Помню игры в «Лужниках», где было 60-70 тысяч», — сказал Тошич в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.