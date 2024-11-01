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Стали известны причины выбора «МЮ» Аморима в качестве нового тренера команды

Стали известны причины выбора «МЮ» Аморима в качестве нового тренера команды
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В «Манчестер Юнайтед» приняли решение назначить на пост нового главного тренера команды Рубена Аморима по нескольким причинам. Об этом сообщает Goal со ссылкой на источник в клубе.

По информации источника, во-первых, в руководстве «красных дьяволов» считают, что Аморим — самый перспективный молодой тренер в европейском футболе. Во-вторых, 39-летний специалист доказал, что способен выигрывать трофеи. В-третьих, боссы «Манчестер Юнайтед» считают, что Аморим отлично впишется в новую спортивную структуру клуба. В-четвёртых, в стане манкунианцев считают, что португальский тренер отличается от экс-специалистов, работающих в клубе, и полагают, что Аморим способен привить команде новый игровой стиль.

Сегодня, 1 ноября, «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

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