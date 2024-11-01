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«Динамо» М — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Динамо» М — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ
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Сегодня, 1 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Стартовые составы команд:

«Динамо» Москва: Лунёв, Бальбуэна, Фернандес, Маричал, Фомин, Кутицкий, Чавес, Карраскаль, Тюкавин, Нгамалё, Гомес.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Мелёхин, Комаров, Мохеби, Саравия, Комличенко, Роналдо.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 26 очков по результатам 13 игр. «Ростов» располагается на девятой строчке. У команды Валерия Карпина 13 очков. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка).

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