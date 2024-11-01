Гранат: зачем Пиняеву уходить в «Спартак», когда у «Локомотива» хорошо идут дела?

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о возможном трансфере вингера «Локомотива» Сергея Пиняева в «Спартак».

«В первую очередь для Зиньковского будет лучше, если он уйдёт из «Спартака». Потому что он амбициозный футболист с хорошими качествами, который должен играть. Но не вижу в нём какую-то потерю для «Спартака» — он не являлся игроком основного состава. Малое количество времени в «Спартаке», наверное, связано с тем, что Зиньковский снизил требования к себе, а также у него небольшое доверие от тренеров.

Что касается Пиняева, то не думаю, что «Локомотив» продаст Сергея «Спартаку». Зачем ему уходить из «Локомотива», когда хорошо идут дела?» — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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