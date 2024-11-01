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В сборной Сирии рассказали, когда прибудут на матч с Россией

В сборной Сирии рассказали, когда прибудут на матч с Россией
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Менеджер сборной Сирии Эмад Аламири рассказал, когда национальная команда прибудет в России для проведения товарищеского матча с российской сборной.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, мы будем в Россию 10 или 11 ноября», — сказал Эмад Аламири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, товарищеский матч Сирии и России состоится 19 ноября в Волгограде. Начало трансляции запланировано на 18:30 мск.

С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за решения об отстранении от официальных турниров со стороны руководства УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами.

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