В сборной Сирии рассказали, когда прибудут на матч с Россией

Менеджер сборной Сирии Эмад Аламири рассказал, когда национальная команда прибудет в России для проведения товарищеского матча с российской сборной.

«Я думаю, мы будем в Россию 10 или 11 ноября», — сказал Эмад Аламири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, товарищеский матч Сирии и России состоится 19 ноября в Волгограде. Начало трансляции запланировано на 18:30 мск.

С февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за решения об отстранении от официальных турниров со стороны руководства УЕФА и ФИФА, вызванного политическими причинами.