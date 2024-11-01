Ван Дейк: в возрасте Салиба я не показывал футбол такого высокого уровня

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением об игроке «Арсенала» Вильяме Салиба, выступающего на аналогичной позиции.

«Очевидно, что Салиба здорово прогрессирует. Он надёжен и здорово играет в обороне. Если честно, то думаю, что в его возрасте я был далеко не на том уровне, на котором он находится сейчас. Мне нравится смотреть на других защитников и перенимать у них многое», — сказал ван Дейк на подкасте Рио Фердинанда.

В нынешнем сезоне Салиба принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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