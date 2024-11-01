«Крылья Советов» могут не пройти лицензирование в РПЛ ввиду сокращения финансов — источник

«Крылья Советов» потеряют порядка 30% финансирования, поскольку руководство Самарской области снизит финансирование клуба на 1 млрд рублей. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, в 2025 году регион выделит «Крыльям Советов» сумму в размере 600 млн рублей, в то время как в текущем календарному году в бюджете было заложено 1,6 млрд рублей на поддержание команды.

Подчёркивается, что с учётом размера фонда оплаты труда и прочих трат будет наблюдаться недостаток средств, чтобы обеспечить полноценное функционирование клуба. Кроме того, существуют опасения, что «Крылья Советов» могут не пройти лицензирование для выступления в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. На текущий момент обязательств существует значительно больше, чем денег, которые останутся в бюджете на следующий год.

Текущее положение может привести к распродаже части футболистов грядущей зимой и уходу штаба главного тренера команды Игоря Осинькина в конце нынешнего сезона.

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