Тренер «Наполи» Конте: наша цель — вернуться в Лигу чемпионов

Главный тренер итальянского «Наполи» Антонио Конте высказался о предстоящей встрече 11-го тура итальянской Серии А с «Аталантой». Матч пройдёт в воскресенье, 3 ноября.

«Наша цель — вернуться в Лигу чемпионов. «Аталанту», без сомнения, следует причислить к сильным командам. Я с большим уважением отношусь к Гасперини, который добился результатов упорным трудом. У команд, попавших в Лигу чемпионов, составы лучше, чем у нас», — приводит слова Конте журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

В этом сезоне «Наполи» под руководством Антонио Конте провёл в итальянской Серии А 10 матчей, в которых набрал 25 очков. На данный момент клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.