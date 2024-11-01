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Тренер «Наполи» Конте: наша цель — вернуться в Лигу чемпионов

Тренер «Наполи» Конте: наша цель — вернуться в Лигу чемпионов
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Главный тренер итальянского «Наполи» Антонио Конте высказался о предстоящей встрече 11-го тура итальянской Серии А с «Аталантой». Матч пройдёт в воскресенье, 3 ноября.

Италия — Серия А . 11-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наша цель — вернуться в Лигу чемпионов. «Аталанту», без сомнения, следует причислить к сильным командам. Я с большим уважением отношусь к Гасперини, который добился результатов упорным трудом. У команд, попавших в Лигу чемпионов, составы лучше, чем у нас», — приводит слова Конте журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

В этом сезоне «Наполи» под руководством Антонио Конте провёл в итальянской Серии А 10 матчей, в которых набрал 25 очков. На данный момент клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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