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Саудовцы приехали в Мадрид для переговоров с Винисиусом — Footmercato

Саудовцы приехали в Мадрид для переговоров с Винисиусом — Footmercato
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Представители правительства Саудовской Аравии прибыли в Мадрид (Испания) с целью провести переговоры с 24-летним крайним нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, саудовцы желают, чтобы бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль». Они хотят представить Винисиусу амбициозный спортивный проект. Подчёркивается, что они уже предложили нападающему контракт, рассчитанный на четыре сезона, с годовой зарплатой, которую ранее не получал ни один футболист в мире.

Винисиус открыт к переезду в Саудовскую Аравию, однако не планирует делать это раньше, чем в 2026 году.

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