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Джанашия: отсутствие Батракова и Баринова не повлияет на игру «Локо» в матче с «Рубином»

Джанашия: отсутствие Батракова и Баринова не повлияет на игру «Локо» в матче с «Рубином»
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о предстоящем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встретятся с казанским «Рубином». Игра пройдёт 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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П2

«Не думаю, что отсутствие Батракова и Баринова повлияет на игру «Локомотива» в матче с «Рубином» — казанцы не так сильны. Но есть одна проблема — слабые команды очень хорошо играют с сильными. Это может повлиять на предстоящую игру. Однако в этой встрече дадут шансы другим молодым пацанам из «Локомотив», которые должны сыграть лучше, чем раньше», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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