Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: текстовая онлайн-трансляция матча Про-Лиги начнётся в 21:00

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: текстовая онлайн-трансляция матча Про-Лиги начнётся в 21:00
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 9-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
01 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Аль-Хиляль» заработал 24 очков и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Аль-Иттихад», у которого 24 очка за девять игр.

В минувшем туре «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Холудом» (3:3). «Аль-Хиляль» победил «Аль-Таавун» со счётом 2:0.

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
Материалы по теме
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: прогноз на матч

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android