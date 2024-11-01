«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: текстовая онлайн-трансляция матча Про-Лиги начнётся в 21:00

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 9-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Аль-Хиляль» заработал 24 очков и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Аль-Иттихад», у которого 24 очка за девять игр.

В минувшем туре «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Холудом» (3:3). «Аль-Хиляль» победил «Аль-Таавун» со счётом 2:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: