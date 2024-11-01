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Денис Глушаков пообещал выиграть Кубок России как тренер

Денис Глушаков пообещал выиграть Кубок России как тренер
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков пообещал выиграть Кубок России в качестве тренера.

— Как игрок я пока не выиграл Кубок России, но как тренер – обещаю, выиграю Кубок.

— В следующем году?
— Давайте так быстро не будем (смеётся), — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее Денис Глушаков был отстранён от основной команды «Химок» и присоединился к клубу «СКА-Ростов», который выступает в Медиалиге. Президентом клуба является Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. При этом контракт Дениса с «Химками» продолжает действовать. Ожидается, что после окончания текущего сезона Глушаков завершит профессиональную карьеру.

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