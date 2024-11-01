Диогу Дало прокомментировал назначение Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Португальский защитник английского «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался о назначении соотечественника Рубена Аморима на должность главного тренера «красных дьяволов».

«У него высокие стандарты, и я надеюсь, что это будет хорошая связка. Надеюсь, мы сможем побеждать вместе, я очень воодушевлён», — приводит слова Дало пресс-служба английской Премьер-лиги в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на Sky Sport.

Сегодня, 1 ноября, «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Аморима на пост главного тренера клуба. Срок контракта португальца с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2027 года.