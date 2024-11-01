Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диогу Дало прокомментировал назначение Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Диогу Дало прокомментировал назначение Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Португальский защитник английского «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался о назначении соотечественника Рубена Аморима на должность главного тренера «красных дьяволов».

«У него высокие стандарты, и я надеюсь, что это будет хорошая связка. Надеюсь, мы сможем побеждать вместе, я очень воодушевлён», — приводит слова Дало пресс-служба английской Премьер-лиги в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на Sky Sport.

Сегодня, 1 ноября, «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Аморима на пост главного тренера клуба. Срок контракта португальца с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2027 года.

Материалы по теме
Официально: Аморим — тренер «Манчестер Юнайтед»! Но он приступит к работе не сразу. LIVE
Live
Официально: Аморим — тренер «Манчестер Юнайтед»! Но он приступит к работе не сразу. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android