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Игрок «Акрона» Данилин: мечта моей семьи, чтобы я перешёл в «Спартак»

Игрок «Акрона» Данилин: мечта моей семьи, чтобы я перешёл в «Спартак»
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Кирилл Данилин рассказал, что вся его семья болеет за московский «Спартак».

«Вся моя семья болеет за «Спартак». Я тоже в детстве ходил на их игры. Противостояние с московским клубом для меня очень важно. Мечта моей семьи, чтобы я перешёл в «Спартак». Шутим с отцом, за кого он будет болеть — за сына или за «Спартак», — сказал Данилин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, в активе команды 13 очков. В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги тольяттинцы сыграют с «Крыльями Советов», которые располагаются на 10-й строчке с 12 очками.

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