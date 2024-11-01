«Монако» — «Анже»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 21:00

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Анже». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Абделатиф Херраджи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 20 очков за девять матчей. «Анже» заработал семь очков и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 23 очка за девять игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: