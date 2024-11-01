Тетрадзе: потеря очков в дерби оттолкнёт ЦСКА и «Спартак» от борьбы за чемпионство

Бывший защитник московского «Динамо» Омари Тетрадзе поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится завтра, 2 ноября.

«Спартак» нестабильно выступает в РПЛ, а ЦСКА более сбалансированная, сыгранная и мобильная команда. При этом в предстоящем матче нельзя назвать фаворита, ведь это московское дерби. Руководство и футболисты клубов это прекрасно понимают, поэтому на эту игру могут настроиться по-иному.

Не думаю, что в дерби будет много голов. Мне кажется, всё может решить один мяч. ЦСКА последний матч сыграл вничью с «Факелом», где не смог вскрыть оборону соперника. А «Спартак» не блещет игрой в атаке. Для обеих команд каждое очко на вес золото. Потеря этих очков оттолкнёт команды от борьбы за чемпионство», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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