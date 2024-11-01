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Тренер «Динамо» Москва Марцел Личка высказался о травме Бителло

Тренер «Динамо» Москва Марцел Личка высказался о травме Бителло
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» рассказал о травме бразильского полузащитника команды Бителло. Встреча состоится сегодня, 1 ноября. Начало игры — в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«Он получил травму и семь-восемь дней не сможет тренироваться. Потом посмотрим, что будет дальше. На его позиции выйдет Карраскаль, тоже хороший игрок, который умеет делать разницу. Я уверен, что потеря Бителло не будет критической», — приводит слова Лички пресс-служба клуба на официальном сайте.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 26 очков по результатам 13 игр. «Ростов» располагается на девятой строчке. У команды Валерия Карпина 13 очков. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка).

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