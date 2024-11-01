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«Добро пожаловать в Англию». Гвардиола — о назначении Аморима на пост тренера «МЮ»

«Добро пожаловать в Англию». Гвардиола — о назначении Аморима на пост тренера «МЮ»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на новость, что португальский специалист Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед».

«Добро пожаловать в «Юнайтед», в Англию. Поздравляю его. Я не тот человек, который может давать советы коллегам. В команде много людей, которые могут поделиться информацией о том, что происходит в «Юнайтед», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Аморим приступит к работе с командой 11 ноября. Контракт 39-летнего специалиста с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее СМИ сообщали, что английский клуб выплатит «Спортингу» € 15 млн за досрочное расторжение контракта с Аморимом.

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