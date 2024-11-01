Марцел Личка высказался о предстоящем матче «Динамо» с «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится сегодня, 1 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

— «Ростов» больше всех пропускает в первых таймах, вы больше всех забиваете в стартовые 15 минут. Есть ли смысл сделать ставку на быстрый гол?

— Это было бы здорово, если бы мы забили быстрый гол. В марте «Ростов» здесь выиграл 4:1, и можно сказать, что они провели очень хорошую игру. Так что мы уважаем этого соперника. Неважно, что в этом сезоне они пропустили много голов. Каждый матч начинается со счёта 0:0, и нужно всегда выходить максимально сконцентрированными, ведь впереди у них есть такие сильные игроки, как Роналдо и Комличенко.

— «Динамо» последние три сезона РПЛ не могло дома обыграть «Ростов». С чем это может быть связано?

— Такое бывает. Есть неудобные соперники, и, возможно, это один из них. Постараемся изменить эту историю, — приводит слова Лички пресс-служба клуба на официальном сайте.