Синицын: если «Краснодар» не забьёт быстрый мяч «Оренбургу», могут возникнуть проблемы

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча «быков» с «Оренбургом» в рамках 14-го тура РПЛ. Игра состоится 3 ноября.

«Был период, когда «Оренбург» являлся одним из самых неудобных соперников для «Краснодара», ещё когда я был игроком. Уже потом «Краснодар» забирал очки у оренбуржцев дома и на выезде. В любом случае «быки» будут фаворитами в предстоящем матче. «Оренбург» может что-то противопоставить своим порядком в обороне, но в остальном «Краснодар» своё заберёт.

Всё будет зависеть от того, забьёт ли «Краснодар» быстрый гол. Если да, то игра будет строиться совершенно по-другому и проблем будет меньше, ведь появятся зоны и свободное пространство. Но если первый гол затянется, то у южан могут возникнуть проблемы, и получится нервный матч», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.