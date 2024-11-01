Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Синицын: если «Краснодар» не забьёт быстрый мяч «Оренбургу», могут возникнуть проблемы

Синицын: если «Краснодар» не забьёт быстрый мяч «Оренбургу», могут возникнуть проблемы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча «быков» с «Оренбургом» в рамках 14-го тура РПЛ. Игра состоится 3 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Был период, когда «Оренбург» являлся одним из самых неудобных соперников для «Краснодара», ещё когда я был игроком. Уже потом «Краснодар» забирал очки у оренбуржцев дома и на выезде. В любом случае «быки» будут фаворитами в предстоящем матче. «Оренбург» может что-то противопоставить своим порядком в обороне, но в остальном «Краснодар» своё заберёт.

Всё будет зависеть от того, забьёт ли «Краснодар» быстрый гол. Если да, то игра будет строиться совершенно по-другому и проблем будет меньше, ведь появятся зоны и свободное пространство. Но если первый гол затянется, то у южан могут возникнуть проблемы, и получится нервный матч», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сохранит ли «Краснодар» отрыв и кто победит в дерби? Интриги 14-го тура РПЛ
Сохранит ли «Краснодар» отрыв и кто победит в дерби? Интриги 14-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android