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Тренер «Баварии» Компани высказался о проблемах с составом перед матчем с «Унионом»

Тренер «Баварии» Компани высказался о проблемах с составом перед матчем с «Унионом»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался об отсутствии двух защитников Деотшанкюля Юпамекано и Эрика Дайера в преддверии матча 9-го тура немецкой Бундеслиги с берлинским «Унионом». Встреча состоится в субботу, 2 ноября.

Германия — Бундеслига . 9-й тур
02 ноября 2024, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Унион
Берлин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жаль, когда игроки отсутствуют. У нас 18 игроков в форме, поэтому у меня есть 18 вариантов на эту позицию. Очевидно, что за последние несколько недель было много игр. Я полностью уверен в других ребятах и ​​в составе. Эрик Дайер и Дайо Юпамекано — не единственные игроки, которых не хватает на этой позиции. Но мы не хотим искать оправданий», — приводит слова Компани Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

В этом сезоне «Бавария» под руководством Венсана Компани провела в немецкой Бундеслиге восемь матчей, в которых набрала 20 очков. На данный момент клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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