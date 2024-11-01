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Крицюк: для прохода в следующий раунд КР было бы желательно сыграть не с «Краснодаром»

Крицюк: для прохода в следующий раунд КР было бы желательно сыграть не с «Краснодаром»
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Вратарь «Тюмени» Станислав Крицюк отреагировал на результаты жеребьёвки 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором его команда встретится с «Краснодаром».

«В команде многие хотели, чтобы выпал «Краснодар», мне же было всё равно. Рад буду вновь сыграть с любой командой Премьер-Лиги. Для себя акценты не расставлял. Конечно, есть желание сыграть с лидером национального чемпионата. В целом – здорово! Но чтобы увеличились шансы на проход следующий раунд, наверное, был бы желателен другой соперник. Кто точно выиграет, так это наши болельщики, для Тюмени визит «Краснодара» станет радостью», — приводит слова Крицюка Metaratings.

Матчи первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдут с 26 по 28 ноября.

33-летний вратарь играл в составе «Краснодара» с 2016 по 2020 года. За этот период он принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в 33 из которых он отыграл «на ноль». Крицюк играет за «Тюмень» с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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