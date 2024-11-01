ЦСКА досрочно стал победителем Молодёжной футбольной лиги

Обыграв «Спартак» в матче 27-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) со счётом 3:1, московский ЦСКА досрочно стал победителем этого турнира.

Красно-синие набрали 66 очков и за тур до конца чемпионата стали недосягаемыми для санкт-петербургского «Зенита», имеющего в своём активе 61 очко. В параллельном матче сине-бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 1:4.

На 18-й минуте армейцев вывел вперёд Максим Сидельников. На 87-й минуте игрок «Спартака» Александр Данилов восстановил равенство. Спустя две минуты Дмитрий Коверов забил второй гол красно-синих во встрече. На пятой добавленной минуте Коверов оформил дубль.

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