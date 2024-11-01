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Владимир Гранат предположил, что в дерби ЦСКА — «Спартак» не будет яркой игры

Владимир Гранат предположил, что в дерби ЦСКА — «Спартак» не будет яркой игры
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Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с ЦСКА. Игра состоится завтра, 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В дерби между ЦСКА и «Спартаком» никогда нет фаворитов. Если честно, то не жду какой-то яркой игры, потому что ЦСКА в последних матчах тяжело играл в атаке, а «Спартак» лихорадит, и он не так стабилен. Тем более это дерби, поэтому будет напряжённая игра. Если конкуренты «Спартака» выиграют, а сама команда уступит в дерби, то 14 очков до первого места — это колоссальный отрыв», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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