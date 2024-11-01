Владимир Гранат предположил, что в дерби ЦСКА — «Спартак» не будет яркой игры

Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с ЦСКА. Игра состоится завтра, 2 ноября.

«В дерби между ЦСКА и «Спартаком» никогда нет фаворитов. Если честно, то не жду какой-то яркой игры, потому что ЦСКА в последних матчах тяжело играл в атаке, а «Спартак» лихорадит, и он не так стабилен. Тем более это дерби, поэтому будет напряжённая игра. Если конкуренты «Спартака» выиграют, а сама команда уступит в дерби, то 14 очков до первого места — это колоссальный отрыв», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.