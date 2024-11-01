Левандовски признан лучшим игроком Ла Лиги в октябре

36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски был признан лучшим игроком испанской Ла Лиги по итогам октября.

В минувшем месяце польский футболист принял участие в трёх матчах, в которых отметился семью голами.

Всего в нынешнем сезоне Левандовски сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В следующем туре испанской Ла Лиги «Барселона» встретится с «Эспаньолом» (3 ноября).

Материалы по теме Левандовски: каждый игрок «Барселоны» чувствует себя комфортно под руководством Флика

Сколько зарабатывают футболисты: