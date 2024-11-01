Миралем Пьянич рассказал, что он знал о ЦСКА до перехода в клуб

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что он знал об армейцах до перехода в клуб.

«Я помню, как играл против нашего клуба, когда был футболистом «Ромы». ЦСКА хорошо известен в Европе, потому что постоянно участвовал в еврокубках, – всегда был большим клубом. Перед переходом я многое знал о красно-синих, и теперь, когда я внутри коллектива, вижу, что это всё правда. Это команда с большим потенциалом.

Что помню о той игре? Вспоминается, как было холодно и как мы пропустили на последних минутах. Сложный матч, как и все в России. Тогда мы прекрасно знали, что ЦСКА тяжело победить. Мы взяли одно очко с хорошей командой», — приводит слова Пьянича официальный сайт ЦСКА.