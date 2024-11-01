«Динамо» Москва — «Ростов»: Комличенко вывел гостей вперёд после ошибки Андрея Лунёва

В эти минуты проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Ростов». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Ростов» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко вывел свою команду вперёд, воспользовавшись ошибкой голкипера «Динамо» Андрея Лунёва.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 26 очков по результатам 13 игр. «Ростов» располагается на девятой строчке. У команды Валерия Карпина 13 очков. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка).