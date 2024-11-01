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«Динамо» Москва — «Ростов»: Кутицкий сравнял счёт спустя 2 минуты после пропущенного гола

«Динамо» Москва — «Ростов»: Кутицкий сравнял счёт спустя 2 минуты после пропущенного гола
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В эти минуты проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Ростов». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт – 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий сравнял счёт.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 26 очков по результатам 13 игр. «Ростов» располагается на девятой строчке. У команды Валерия Карпина 13 очков. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка).

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