Президент «Динамо» Мх Гаджиев: если бы было нормальное судейство, были бы победы

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о шестиматчевой безвыигрышной серии клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Удивительна ли серия из шести матчей «Динамо» без побед? Ничем не удивительна. Если бы там было нормальное судейство, у «Динамо» были бы победы.

Какие игры имеются в виду? А не будем уточнять. Все об этом говорят уже десятки раз, я не хочу повторяться», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» провело 13 матчей, в которых набрало 12 очков и одержало две победы. На данный момент клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.