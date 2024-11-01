Переход Дэвиса в «МЮ» маловероятен из-за больших запросов игрока по зарплате — Фальк

Несмотря на то что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему проявляет интерес к 23-летнему левому защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису, манкунианцы не готовы удовлетворить требования канадского футболиста по заработной плате. Об этом сообщает Caught Offside со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, Дэвис запрашивает зарплату от € 15 млн и примерно аналогичную сумму в качестве подъёмных.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: