Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переход Дэвиса в «МЮ» маловероятен из-за больших запросов игрока по зарплате — Фальк

Переход Дэвиса в «МЮ» маловероятен из-за больших запросов игрока по зарплате — Фальк
Аудио-версия:
Комментарии

Несмотря на то что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему проявляет интерес к 23-летнему левому защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису, манкунианцы не готовы удовлетворить требования канадского футболиста по заработной плате. Об этом сообщает Caught Offside со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, Дэвис запрашивает зарплату от € 15 млн и примерно аналогичную сумму в качестве подъёмных.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» усилил интерес к Альфонсо Дэвису — Плеттенберг

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android