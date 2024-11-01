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Джанашия: «Спартак» не борется даже за тройку — вряд ли Пиняев захочет перейти туда

Джанашия: «Спартак» не борется даже за тройку — вряд ли Пиняев захочет перейти туда
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о возможном трансфере вингера железнодорожников Сергея Пиняева в «Спартак».

«Не думаю, что «Локомотив» сейчас отпустит Пиняева в «Спартак». Если команда хочет бороться за чемпионство, то нельзя отпускать такого футболиста, или ему нужно искать равноценную замену. Но сейчас сложно найти замену Пиняеву. «Локомотив» идёт на третьем месте, а «Спартак» сейчас даже не борется за тройку. Поэтому вряд ли Пиняев захочет перейти в стан красно-белых. Следующий шаг для него — это Европа», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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