Синицын: в дерби ЦСКА — «Спартак» на первый план выйдет дуэль Николича и Станковича

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится завтра, 2 ноября.

«Мне кажется, что в дерби между ЦСКА и «Спартаком» будет равная игра и, скорее всего, будет немного голов, и, возможно, один, который решит исход встречи. Но тяжело загадывать, потому что в дерби может произойти что угодно. Думаю, в этом матче будет интрига, борьба и интерес. Также в этой встречи на первый план выйдет противостояние Николича и Станковича. От этого дерби становится только интереснее.

Если отталкиваться от того, что «Спартак» в каждом сезоне позиционируется в качестве одного из претендентов на чемпионство, то пока непонятно, является ли нынешнее положение команды катастрофой. Возможно, «Спартак» сейчас выстраивается, а у Станковича ещё есть время», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России: