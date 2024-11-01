Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Синицын: в дерби ЦСКА — «Спартак» на первый план выйдет дуэль Николича и Станковича

Синицын: в дерби ЦСКА — «Спартак» на первый план выйдет дуэль Николича и Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится завтра, 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, что в дерби между ЦСКА и «Спартаком» будет равная игра и, скорее всего, будет немного голов, и, возможно, один, который решит исход встречи. Но тяжело загадывать, потому что в дерби может произойти что угодно. Думаю, в этом матче будет интрига, борьба и интерес. Также в этой встречи на первый план выйдет противостояние Николича и Станковича. От этого дерби становится только интереснее.

Если отталкиваться от того, что «Спартак» в каждом сезоне позиционируется в качестве одного из претендентов на чемпионство, то пока непонятно, является ли нынешнее положение команды катастрофой. Возможно, «Спартак» сейчас выстраивается, а у Станковича ещё есть время», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Владимир Гранат предположил, что в дерби ЦСКА — «Спартак» не будет яркой игры

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android