Де Брёйне — лучший игрок «Манчестер Сити» в XXI веке по версии Goal, Родри — седьмой

Известный британский новостной сайт о футболе Goal.com составил рейтинг из 25 лучших футболистов «Манчестер Сити» в XXI веке. Первое место в этом списке занял атакующий полузащитник Кевин Де Брёйне, являющийся действующим игроком «горожан».

Топ-10 лучших игроков «Манчестер Сити» по версии Goal.com:

Кевин Де Брёйне (Бельгия); Серхио Агуэро (Аргентина); Давид Сильва (Испания); Венсан Компани (Бельгия); Илкай Гюндоган (Германия); Бернарду Силва (Португалия); Родри (Испания); Эрлинг Холанд (Норвегия); Филип Фоден (Англия); Яя Туре (Кот-д’Ивуар).

Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он принял участие в 388 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 103 голами и 171 результативной передачей.

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