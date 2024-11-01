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Де Брёйне — лучший игрок «Манчестер Сити» в XXI веке по версии Goal, Родри — седьмой

Де Брёйне — лучший игрок «Манчестер Сити» в XXI веке по версии Goal, Родри — седьмой
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Известный британский новостной сайт о футболе Goal.com составил рейтинг из 25 лучших футболистов «Манчестер Сити» в XXI веке. Первое место в этом списке занял атакующий полузащитник Кевин Де Брёйне, являющийся действующим игроком «горожан».

Топ-10 лучших игроков «Манчестер Сити» по версии Goal.com:

  1. Кевин Де Брёйне (Бельгия);
  2. Серхио Агуэро (Аргентина);
  3. Давид Сильва (Испания);
  4. Венсан Компани (Бельгия);
  5. Илкай Гюндоган (Германия);
  6. Бернарду Силва (Португалия);
  7. Родри (Испания);
  8. Эрлинг Холанд (Норвегия);
  9. Филип Фоден (Англия);
  10. Яя Туре (Кот-д’Ивуар).

Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он принял участие в 388 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 103 голами и 171 результативной передачей.

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