Де Брёйне — лучший игрок «Манчестер Сити» в XXI веке по версии Goal, Родри — седьмой
Известный британский новостной сайт о футболе Goal.com составил рейтинг из 25 лучших футболистов «Манчестер Сити» в XXI веке. Первое место в этом списке занял атакующий полузащитник Кевин Де Брёйне, являющийся действующим игроком «горожан».
Топ-10 лучших игроков «Манчестер Сити» по версии Goal.com:
- Кевин Де Брёйне (Бельгия);
- Серхио Агуэро (Аргентина);
- Давид Сильва (Испания);
- Венсан Компани (Бельгия);
- Илкай Гюндоган (Германия);
- Бернарду Силва (Португалия);
- Родри (Испания);
- Эрлинг Холанд (Норвегия);
- Филип Фоден (Англия);
- Яя Туре (Кот-д’Ивуар).
Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он принял участие в 388 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 103 голами и 171 результативной передачей.
Материалы по теме
Сколько зарабатывают футболисты:
Комментарии