Тетрадзе: вряд ли «Локомотив» спокойно отдаст Пиняева в «Спартак», усилив конкурента

Бывший футболист Омари Тетрадзе поделился мнением о возможном трансфере вингера «Локомотива» Сергея Пиняева в «Спартак».

«Уже можно сказать, что Пиняев — воспитанник «Локомотив». Понятно, что он вырос в Чертаново, но большую карьеру начал в стане железнодорожников. «Локомотив» является командой будущего, заложив хороший фундамент молодыми игроками. Эта ставка оправдала — команда прогрессирует на глазах. Поэтому вряд ли «Локомотив» может спокойно отдать ведущего футболиста, ослабив себя и усилив конкурента, хотя всё решать руководству. Всё зависит от суммы, ведь могут сделать такое предложение, от которого невозможно отказаться.

«Локомотив» — это команда топ-уровня, которая ставит перед собой большие задачи. Если Пиняеву уходить, то лучше в Европу, потому что каждый футболист хочет попробовать себя там», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.