Апелляционный комитет РФС сократил штраф игрока «Зенита» Клаудиньо

В четверг, 31 октября, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором была рассмотрена жалоба «Зенита» на решение КДК РФС от 23 августа. После матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Зенит» Клаудиньо был оштрафован контрольно-дисциплинарным комитетом за оскорбительное поведение в отношении иных лиц, не повлекшее прямое удаление и не отмеченное в протоколе матча. Размер штрафа составил 250 тыс. рублей.

«Удовлетворить жалобу ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на решение КДК РФС от 23 августа 2024 года.

Изменить решение КДК РФС от 23 августа 2024 года и изложить его в следующей редакции: «В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение – оштрафовать футболиста ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Клаудиньо на 60 000 рублей», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

В нынешнем сезоне 27-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.