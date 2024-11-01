ЭСК поддержала решение судьи не удалять Батракова в матче «Зенит» — «Локомотив»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение главного судьи матча 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» Сергея Карасёва не удалять с поля полузащитника железнодорожников Алексея Батракова на 72-й минуте встречи.

«Действия Алексея Батракова в единоборстве за мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными. Оба игрока двигаются к мячу в одном направлении и имеют одинаковые шансы в него сыграть, игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошёл без использования шипов.

Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства и того, что данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде», — написано на сайте РФС.

Сколько стоят молодые футболисты: