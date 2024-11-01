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ЭСК поддержала решение судьи не удалять Батракова в матче «Зенит» — «Локомотив»

ЭСК поддержала решение судьи не удалять Батракова в матче «Зенит» — «Локомотив»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение главного судьи матча 13-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» Сергея Карасёва не удалять с поля полузащитника железнодорожников Алексея Батракова на 72-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Действия Алексея Батракова в единоборстве за мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными. Оба игрока двигаются к мячу в одном направлении и имеют одинаковые шансы в него сыграть, игрок «Локомотива» в нормальной манере стремился сыграть в мяч, а контакт с ногой соперника произошёл без использования шипов.

Ввиду отсутствия очевидных критериев безрассудства и того, что данное нарушение правил не являлось срывом перспективной атаки, комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде», — написано на сайте РФС.

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