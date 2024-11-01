Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА рассказали об ожидаемой посещаемости дерби со «Спартаком»

В ЦСКА рассказали об ожидаемой посещаемости дерби со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с билетами на предстоящий матч 14-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра состоится 2 ноября, начало матча — в 20:45 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра мы ожидаем рекорд посещаемости ВЭБ Арены на матчах с Fan ID. Центральные трибуны давно целиком выкуплены, и возможны только разовые сюрпризы для соискателей центральных мест после отказов болельщиков от отдельных броней, но это считанное количество билетов. У гостей относительно своей максимально возможной квоты есть также ещё билеты в доступе.

Что касается билетов для болельщиков ЦСКА, то на сегодня остаётся в продаже только пара тысяч билетов недавно открытого верха А. Нижние фанатские сектора А у нас традиционно в РПЛ закрыты для продажи. Таким образом, с учётом динамики продаж завтра мы ожидаем, что сможем зафиксировать солд-аут в рамках доступных для продажи секторов», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
ЦСКА — «Спартак»: Станкович на коне? Не факт, но точно не проиграет!
ЦСКА — «Спартак»: Станкович на коне? Не факт, но точно не проиграет!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android