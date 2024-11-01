В ЦСКА рассказали об ожидаемой посещаемости дерби со «Спартаком»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с билетами на предстоящий матч 14-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра состоится 2 ноября, начало матча — в 20:45 мск.

«Завтра мы ожидаем рекорд посещаемости ВЭБ Арены на матчах с Fan ID. Центральные трибуны давно целиком выкуплены, и возможны только разовые сюрпризы для соискателей центральных мест после отказов болельщиков от отдельных броней, но это считанное количество билетов. У гостей относительно своей максимально возможной квоты есть также ещё билеты в доступе.

Что касается билетов для болельщиков ЦСКА, то на сегодня остаётся в продаже только пара тысяч билетов недавно открытого верха А. Нижние фанатские сектора А у нас традиционно в РПЛ закрыты для продажи. Таким образом, с учётом динамики продаж завтра мы ожидаем, что сможем зафиксировать солд-аут в рамках доступных для продажи секторов», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.